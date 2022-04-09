كبير علماء الأوبئة الصينى: شنجهاى ليست مستعدة للتعامل مع تفشى كورونا بنطاق واسع

صرح كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونج نان شان، بأن شنجهاي ليست مستعدة للتعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا على نطاق واسع.

وأشارت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، اليوم السبت، إلى أنه ما زال 25 مليون شخص في المركز المالي للصين قيد الإغلاق الفعلي لأكثر من أسبوع في محاولة لاحتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الوباء.

وقال تشونج: "لم تكن تدابير الوقاية والسيطرة على تفشي المرض في شنغهاي كافية ولم يكن هناك فهم كافٍ لخصائص انتقال متغير أوميكرون".