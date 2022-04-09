الصين: بناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت فى شنجهاى لعلاج المصابين بكورونا

قالت نائبة عمدة مدينة شنجهاي الصينية تسونج مينج، اليوم السبت، إن المدينة بنت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت تسونج - وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية - أن هناك أيضا 8 مستشفيات مخصصة تضم أكثر من 8000 سرير في شنجهاي، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات في نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المتخصصة والمستشفيات المؤقتة بشنجهاي.

وسجلت شنجهاي 1015 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و22609 حالات إصابة بدون أعراض أمس الجمعة.

