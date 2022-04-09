السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاطل وسائق لإتجارهما بمخدريّ الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 42 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "طلعت ف ف"، عاطل، و"محمد ح أ" سائق حازا جوهر مخدريّ الهيروين والحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل وسائق، وبحوزتهما كمية لجوهر مخدر الهيروين وأخرى لمخدر الحشيش، بقصد الإتجار ومبلغ مالي وهاتفين محمول بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات بنها القليوبية الدائرة التاسعة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب المشدد لمدة 6 سنوات

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