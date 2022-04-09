السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مُسن لقى مصرعه بعد سقوطه أثناء التنقيب عن الآثار

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح ودفن جثة مُسن لقى مصرعه بعدما سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مصرعه.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع الغرب بتلقيه بلاغًا باختفاء مسن يُدعى "محمود.ع.إ" في العقد الخامس من العمر، ومقيم بمنشأة القناطر.

وتبيّن من خلال التحريات، أن المُسن يعمل في التنقيب عن الآثار، وبتتبع خط سيره وعلاقاته تبين قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، وعقب تحديد المنطقة التي يقوم فيها بعملية التنقيب تم العثور على حفرة، وتبيّن وجود رائحة كريهة، وبرفع الركام تم العثور على جثة المسن المتغيب.

جنوب الجيزة التنقيب عن الآثار الهرم

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وائل لطفي

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