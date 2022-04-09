السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي يشهد موكب إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء

قيس سعيد
قيس سعيد

شهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء، حيث وضع إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء.

وأدى رئيس الجمهورية التونسي تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وأطلقت المدفعية 3 طلقات، وحضر موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، وعماد مميش وزير الدفاع الوطني التونسي، وكمال الفقي والي تونس، وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

ووقعت أحداث 9 أبريل في عام 1938 وسط احتجاجات شعبية؛ طالبت بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنشاء برلمان، وكانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس التي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية، ولم يستطع الاحتلال الفرنسي خلالها استعادة الهدوء إلّا بعد سقوط العديد من الشهداء.

وشكّلت هذه الأحداث منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وكانت مرحلة هامة في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957.

الرئيس التونسي عيد الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الأحد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين