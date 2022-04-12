منها التنفس بشكل صحيح.. 4 طرق للتخلص من التوتر والقلق

يعاني أكثر من 40 مليون بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية من اضطرابات القلق مما يجعل حياتهم صعبة للغاية، وأن هناك 77٪ من الأشخاص أن زيادة مستويات التوتر لديهم لها آثار سلبية على صحتهم الجسدية.

ووفقًا لموقع "Bright Side"، فهناك تمارين وتقنيات بسيطة وسريعة قد تكون مفيدة في تجريدك من كل التوتر.

1- الطريقة اليابانية القديمة

وفقًا لهذه التقنية، تعبر أصابعنا الخمسة عن مشاعر وعواطف مختلفة.

الإبهام: إنه ما يساعدك على التخلص من قلقك ومخاوفك المتعددة.

السبابة: يمثل مخاوفك.

الوسطى: يمكن محاربة الغضب والمرارة بهذه الاصبع.

الخنصر: يمكنك التخلص من الكآبة والاكتئاب.

البنصر: حيث يكمن احترامك لذاتك ، مما يمنحك التفاؤل في الحياة.

وتقول الطريقة اليابانية القديمةـ أنه يجب مسك كل إصبع بقبضة اليد، و تتمثل الخطوة الأولى في إمساك كل إصبع بيدك المعاكسة وإمساكه بقبضة ضيقة، تبدأ بإبهامك وتكرر مع كل إصبع.

تحتاج إلى إمساك كل إصبع لمدة 1-2 دقيقة وبعد مرور بعض الوقت، ستبدأ في الشعور بنبضك ، وعندها ستعرف أن التقنية تعمل بالفعل، ويمكنك تكرار هذا التمرين بشكل يومي وقد تلاحظ مدى قدرتك على التعامل مع التوتر والقلق في حياتك اليومية.

2- اضغط على منتصف راحة يدك

يمكنك الجمع بين تمرين الإصبع المذكور أعلاه وطريقة الضغط هذه، يمكنك ببساطة الضغط قليلاً في منتصف راحة يدك بالإبهام المعاكس لمدة دقيقة واحدة على الأقل، يمكنك أيضًا تدليك هذه النقطة بحركات عكس اتجاه عقارب الساعة، وقد تلاحظ انخفاضًا سريعًا في معدل ضربات القلب.

3- القيام ببعض التنفس من البطن

الخطوة الأولى هنا هي العثور على مكان مريح ، سواء كنت جالسًا أو مستلقيًا، بعد ذلك ، سوف تحتاج إلى وضع يد على صدرك ويدك الأخرى على بطنك.

سيكون عليك أن تأخذ نفسًا عميقًا ، لكن من خلال بطنك وليس صدرك. بهذه الطريقة ، ستدفع بطنك يدك لأعلى ، لكن صدرك سيبقى كما هو دون أي حركة.

يمكنك الزفير وشفتيك ممدودتين كما لو كنت تحاول الصفير، يجب أن تعود اليد الموجودة على بطنك إلى الداخل، في الواقع ، يمكنك استخدام تلك اليد لدفع كل الهواء خارج بطنك.

يمكنك تكرار هذا التمرين من 3 إلى 10 مرات، لا تتسرع في الأمر، ولكن امنح أنفاسك الوقت اللازم، سيتعين عليك ملاحظة ما تشعر به هذه الطريقة، وإذا أدت إلى تحسين معدل ضربات قلبك فيمكنك الاستمرار في القيام بذلك.

4- التمدد تمرين مفيد

هناك العديد من تمارين الإطالة التي يمكنك ممارستها بسهولة في المنزل ، لكننا اعتقدنا أننا سنشارك 2 قد لا تعرفهما.

لهذا ، سوف تحتاج إلى الوقوف مع ساقيك من 3 إلى 4 أقدام ويديك خلف ظهرك، يجب أن تمسك يدك بطرفى المنشفة، ستحتاج بعد ذلك إلى الانحناء للأمام مع توجيه رأسك للأرض، ثم يمكنك البدء في تحريك يديك لأعلى ولأسفل مع الاستمرار في الإمساك بالمنشفة.