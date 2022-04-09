السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة أخبار الحوادث...أم تساعد زوجها في التخلص من ابنها.. والمشدد 10 سنوات لمحاسب في بنك بالشرقية

نشرة أخبار الحوادث
نشرة أخبار الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام. 

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية

المشدد 10 سنوات والعزل لمحاسب في البنك الزراعي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة صراف ببنك الائتمان الزراعي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم 13368 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، باختلاس مبالغ مالية من حساب العملاء، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.

أم تساعد زوجها في التخلص من نجلها بحجة تأديبه

أحالت النيابة العامة، موظفًا وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل نجل الثانية البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

حملت القضية التي حصل «الدستور» على نسخة من أوراقها 1532/2 لسنة 2022 جنايات الساحل

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 10، صباح اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حبس سيدة شهرا لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصادر لصالح طليقها

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة أم بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح والد طفلها، وذلك وفقا للمادة 292 من قانون العقوبات التي تجيز حبس أي من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.

ضبط 8 متهمين بسرقة خطوط البترول في حلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسؤولي إحدى شركات أنابيب البترول، بالعثور على محبس «كبسولة» داخل ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء بغرض استخدامها في سرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة بدائرة القسم

العلاج انقلاب سيارة قتل ميكروباص محاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

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