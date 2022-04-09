أبرزها الزبادي والفواكه المجففة.. أطعمة مثالية للأطفال الصغار

تتجه الأمهات إلى الطعام المنزلي لأطفالهن، حيث يساعد الطعام المنزلي في صحة التمثيل الغذائي الجيد لنمو الطفل، لكن التركيز على تغذية الأطفال الصغار يساعد على خلق بيئة لديهم مضادة للالتهابات تضمن للطفل آلية قوية للشفاء.

يرصد موقع «pinkvilla» وفقا للدكتورة "كريتي إسراني" خبيرة في تنمية الطفل تتناول أطعمة بسيطة ذات مذاق جيد وغنية بالعناصر الغذائية:

1/ الزبادي

طعام جيد جدا لطفل صغير في السن، كونه غني بالبروبيوتيك وغني بالبروتينات والدهون والكالسيوم والفيتامينات يوفر الزبادي جميع العناصر الغذائية الضرورية اللازمة لنمو البكتيريا المعوية الجيدة، والهضم القوي، وتطور اللثة بشكل صحي، تساعد الزبادي في حماية العظام والأسنان نظرًا لتأثيرها المبرد والمرطب، يحبون الأطفال تناولها بالنسبة للأطفال الذين يفتقرون إلى طعم الزبادي العادي، يجب دمجها في النظام الغذائي.

2/ الفواكه المخفوقة

الفواكه الموسمية هي مكمل غذائي ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية إن تناول الفواكه الموسمية مثل اللبن المخفوق بدون سكر مضاف يخلق بديلاً صحيًا للأطفال الصغار الذين يعانون من إدمان السكر كما أنه يضمن تناول الحليب في الأكل صعب وبالتالي، التخفيف من قلق الآباء الذين لا يزالون يؤمنون بقوة الحليب زيادة القيمة الغذائية للميلك شيك مع مجموعة متنوعة من البذور المختارة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، استبدل مخفوق الحليب الخالي من اللاكتوز أو التزم بالعصائر غير المصنوعة من اللبن.

3/ ماء جوز الهند

تمتلئ مياه جوز الهند بفوائد لا حصر لها مثل ترطيب الجسم وإزالة السموم وضمان صحة الجلد والحفاظ على مستويات السكر في الدم 1-2 أوقية من ماء جوز الهند عدة مرات في الأسبوع توفر فوائد نمو كافية كما إنه أحد أفضل المشروبات المعززة للمناعة.

4/ الحساء

تشكيلات مختلفة من العدس والخضروات والفواكه مع إضافة القرفة والفلفل وزيت الزيتون يمكن تقديمه للأطفال الصغار كمعزز غذائي تساعد الاختلافات في الحساء أيضًا في تطوير حاسة تذوق واسعة لدى الأطفال الصغار من الوصفات المفضلة لدي حساء عدس اليقطين مع الجزر والبصل والكرفس والتفاح.