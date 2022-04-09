السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك فى التصفيات الإفريقية «BAL»

ارشيفية
ارشيفية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة فريق كرة السلة بنادي الزمالك، في التصفيات الإفريقية «bal» التي تقام بمصر في الفترة من 9 إلى 19 أبريل بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية لاعبي الزمالك وكوبرا السوداني في الثامنة من مساء اليوم، في أولى مبارياته بالبطولة، على أن تقام باقي مبارياته أيام 12 و15 و16 و19 أبريل.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دي لواندا الإنجولي، وفاب الكاميروني وكاب تاون تايجرز بطل جنوب إفريقيا وسبير فوكاس الكونغولي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، حيث توج الفريق باللقب في النسخة الماضية التي أقيمت برواندا، وشارك في بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة (أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد).

كرة السلة نادي الزمالك التصفيات الإفريقية أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب