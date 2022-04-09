استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك فى التصفيات الإفريقية «BAL»

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة فريق كرة السلة بنادي الزمالك، في التصفيات الإفريقية «bal» التي تقام بمصر في الفترة من 9 إلى 19 أبريل بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية لاعبي الزمالك وكوبرا السوداني في الثامنة من مساء اليوم، في أولى مبارياته بالبطولة، على أن تقام باقي مبارياته أيام 12 و15 و16 و19 أبريل.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دي لواندا الإنجولي، وفاب الكاميروني وكاب تاون تايجرز بطل جنوب إفريقيا وسبير فوكاس الكونغولي.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، حيث توج الفريق باللقب في النسخة الماضية التي أقيمت برواندا، وشارك في بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة (أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد).