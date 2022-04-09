شروط الحصول على تأشيرة الحج 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان المملكة عن استقبال الحجاج المصريين خلال الموسم الجديد.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط التأشيرة لحجاج بيت الله الحرام وعدد الحجاج التي أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتهم في موسم الحج هذا العام.

شروط الحصول على تأشيرة الحج 2022

وضعت المملكة العربية السعودية عدة شروط للحصول على فيزا لدخول الأراضي السعودية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج حيث تتمثل الشروط فيما يلي :-

أن يحصل الحاج على جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 شهور ويجب أن يحتوى على تأشيرتين فارغة مجاورة لبعضهما لبعض.

أن يكون في جواز السفر صورة حديثة بخلفية بيضاء.

أن يكتب المحرم معلومات كاملة عن زوجته أو أولاده أو أى قريب مسافر معه في نموذج الاستمارة.

أن يقدم المحرم كافة الأوراق المطلوبة لسفر زوجته أو أولاده مثل وثيقة الزواج أو شهادة الميلاد.

أن يكون بحوزة الراغب في الحج تذكرة ذهاب وعودة.

عدد زوار بيت الله الحرام هذا العام

عقب وقف استقبال الحجاج من خارج الأراضي المملكة العربية السعودية لمدة عامين بسبب كورونا واقتصار موسم الحج على المقيمين فقط من جميع الجنسيات أعلنت المملكة عن رفع أعداد الحجاج خلال الموسم القادم إلى مليون حاج من داخل وخارج المملكة وفقا للإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت المملكة عن عن إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام في شهر رمضان، وذلك وفقا لوزارة الصحة السعودية التي أعلنت تقارير رسمية تؤكد انحصار الفيروس ووجود حالة من الخمول للفيروس في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا

إلغاء شرط المحرم للسيدات في العمرة

من شروط الحصول على تأشيرة الحج 2022 لإلغاء شرط المحرم للسيدات دون الـ45 عاما يبحث الملايين من الراغبات في أداء فريضة الحج خلال الموسم الجديد حيث يرغب الكثير في إمكانية تطبيق نفس شروط إلغاء المحرم كما تم إعلانه من قبل مديرية الجوازات السعودية قد سمحت للسيدات أقل من 45 عاما للسفر للعمرة بدون شرط المحرم.