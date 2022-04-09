السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«صناعة الشيوخ»: مصر ستقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء اللبنانيين

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أكد محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مصر لن تتخلى أبداً عن تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء اللبنانيين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين القاهرة وبيروت، مشيراً إلى أن الدعم المصري للبنان مسجل باعتراف وزراء لبنانيين.

وقال «المنزلاوي» في بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض وأكد فيها أن مصر هي بوابة العالم العربي التي تقف إلى جانب لبنان بالتعاون مع الأشقاء العرب لتأمين الوقود والغاز للبنان، وأن سبب تعطيل ملف استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو التمويل من قبل البنك الدولي وأن لبنان أصبح قاب قوسين من توقيع عقد استيراد الغاز من مصر خلال الأيام المقبلة وتم الاتفاق على الشروط التجارية المتعلقة بهذا العقد.

وطالب محمد المنزلاوي من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة الى دولة لبنان الشقيقة حتى يتخطى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها في الوقت الراهن، معرباً عن ثقته في قدرة لبنان قيادة وحكومة وشعباً على الخروج من الاوضاع الراهنة والاتجاه نحو حل المشكلات والأزمات التي عانت منها لبنان خلال المرحلة الماضية.

النائب محمد المنزلاوى لجنة الصناعة والتجارة مجلس الشيوخ القاهرة وبيروت الدعم المصري للبنان وزراء لبنانيين استيراد الغاز

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