السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل سيدة وإصابة 2 في مشاجرة بسبب خلافات على مدخنة مخبز في البحيرة

مشاجرة
مشاجرة

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام جثة هامدة لسيدة مسنة ومصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، بسبب مشاجرة مع آخرين إثر خلافات مع صاحب مخبز على المدخنة الخاصة بالمخبز الخاص به، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاي البارود العام، ونقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع مشاجرة بين صاحب مخبز وجيرانه، بسبب خلافات على المدخنة الخاصة بالمخبز الخاص به، ونتج عنه مصرع سيدة مسنة، إثر إصابتها بألة حادة على رأسها وإصابة 2، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور كلف اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ايتاى البارود، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود من ضبط أطراف المشاجرة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة بايتاي البارود لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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