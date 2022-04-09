أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع بالبنوك

شهدت أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الحكومية والاستثمارية ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التعاملات الصباحية حيث بلغ 18,34 جنيه، وذلك فى ظل التخوفات من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، والإقبال على الشراء لتخليص الأذون الاستيرادية للسلع، مع متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف.

أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18.28 جنيه، وجاء سعر البيع 18.38 جنيه بارتفاع قرشين عن الأمس.

أسعار الدولار فى مصر للبيع والشراء في البنك الأهلي

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الأهلي المصري عن أمس وجاءت 18.27 جنيه وجاء سعر البيع 18.37 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك مصر

أيضًا جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر 18,27 جنيه والبيع 18.37 جنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

كذلك، بلغت أسعار الدولار للشراء في بنكى القاهرة والكويت الوطنى 18.27 جنيه، بينما بلغ 18.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الاستثمارية

كما جاءت أسعار الدولار للشراء فى البنك العربى الإفريقي الدولى، وبنك التنمية الصناعية عند 18.29 جنيه للشراء، بينما بلغت 18.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي 18.28 جنيه، والبيع 18.39 جنيه.

وجاء سعر الدولار للشراء في بنك قناة السويس، والمصرف المتحد 18.29 جنيه والبيع 18.39 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار للشراء في بنك التعمير والإسكان 18.20 جنيه، وللبيع 18.30 جنيه، محققًا أقل أسعار فى سوق الصرف.