السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع بالبنوك

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الحكومية والاستثمارية ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التعاملات الصباحية حيث بلغ 18,34 جنيه، وذلك فى ظل التخوفات من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، والإقبال على الشراء لتخليص الأذون الاستيرادية للسلع، مع متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف.

أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18.28 جنيه، وجاء سعر البيع 18.38 جنيه بارتفاع قرشين عن الأمس.

أسعار الدولار فى مصر للبيع والشراء في البنك الأهلي

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الأهلي المصري عن أمس وجاءت 18.27 جنيه وجاء سعر البيع 18.37 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك مصر

أيضًا جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر 18,27 جنيه والبيع 18.37 جنيه.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

كذلك، بلغت أسعار الدولار للشراء في بنكى القاهرة والكويت الوطنى 18.27 جنيه، بينما بلغ 18.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الاستثمارية

كما جاءت أسعار  الدولار  للشراء فى البنك العربى الإفريقي الدولى، وبنك التنمية الصناعية عند 18.29 جنيه للشراء، بينما بلغت 18.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي 18.28 جنيه، والبيع 18.39 جنيه.

وجاء سعر الدولار للشراء في بنك قناة السويس، والمصرف المتحد 18.29 جنيه والبيع 18.39 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار للشراء في بنك التعمير والإسكان 18.20 جنيه، وللبيع 18.30 جنيه، محققًا أقل أسعار فى سوق الصرف.

أسعار الدولار فى مصر اليوم أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع الدولار فى مصر اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

جرائم حدثت ليلا| حبس المتهم بقتل كاهن الإسكندرية والعثور على طفل حديث الولادة فى مقلب قمامة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»