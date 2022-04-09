في ذكرى ميلاد ملك العود.. أمسية ثقافية عن فريد الأطرش بصالون أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر صالون أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، في تمام التاسعة من مساء الأربعاء الموافق ١٣من أبريل الجاري بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

تقام الأمسية مشاركة الناقد اللبناني الكبير محمود أحمدية، غناء المطرب الفلسطيني سامر الزعتري، والفنانة المصرية فرح بسمة، وعزف على العود الفنان السورى إياد قطيش بمشاركة عازفي فرقة أوبرا الإسكندرية، ويدير اللقاء الفنان أمين الصيرفي.

يشار إلى أن الموسيقار فريد الأطرش قد لقب بـ"ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفى فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 عاما، بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات.

وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من معظم ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.