السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في ذكرى ميلاد ملك العود.. أمسية ثقافية عن فريد الأطرش بصالون أوبرا الإسكندرية

امسية ملك العود بأوبرا
امسية ملك العود بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر صالون أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، في تمام التاسعة من مساء الأربعاء الموافق ١٣من أبريل الجاري بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

تقام الأمسية مشاركة الناقد اللبناني الكبير محمود أحمدية، غناء المطرب الفلسطيني سامر الزعتري، والفنانة المصرية فرح بسمة، وعزف على العود الفنان السورى إياد قطيش بمشاركة عازفي فرقة أوبرا الإسكندرية، ويدير اللقاء الفنان أمين الصيرفي.

يشار إلى أن الموسيقار فريد الأطرش قد لقب بـ"ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفى فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 عاما، بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات.

وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من معظم ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

أوبرا الإسكندرية بدار الأوبرا المصرية ذكري ميلاد الموسيقار الكبير فريد الاطرش الأمسية ملك العود موسيقار الأزمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة وفاة فييرا مدرب الزمالك السابق

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»