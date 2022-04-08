«راجعين يا هوى» الحلقة 7.. سلمى أبو ضيف تتنكر في زي عصابات شيكاغو

رفضت ولاء (سلمى أبو ضيف) في الحلقة السابعة من راجعين يا هوى مقابلة عريس آخر تقدم لها من طرف أخيها عمر، ولكن وجدت نفسها مجبرة على مقابلته بعد إصرار أخيها ووالدتها على ذلك، ما جعلها تفكر في طريقة تبعد بها العريس.

ولجأت ولاء إلى ارتداء ملابس مثل شباب العصابات بالشوارع الأمريكية - شيكاغو-، والتحدث بأسلوب شبابي مجرد من الحياء، جعل العريس يشعر بعدم الراحة، ثم تركتهم بحجة أن لديها موعد مهم، ما وضع أمها وأخيها في موقف محرج مع العريس، فكيف ستهرب ولاء من الزواج بالإكراه في المرات القادمة؟

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.