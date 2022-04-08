رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنقف سدًا منيعًا بوجه الإرهاب

قال رئيس المجلس الرئاسي المشكل حديثاً في اليمن الدكتور رشاد العليمي، مساء اليوم الجمعة، إن مجلس القيادة سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وتحدث العليمي في أول خطاب له بالتأكيد أن المجلس مجلس سلام لا مجلس حرب لكنه أيضًا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين.

وأضاف: “نسعى للتأسيس لدولة مدنية حديثة تضمن العيش لكل اليمنيين، وسنعمل على إحلال السلام الدائم في اليمن”.

وأردف الرئيس العليمي في كلمته: سنعمل على مكافحة الطائفية وسنقف ضد الإرهاب، مؤكداً “الالتزام التام بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض والمشاورات اليمنية”.

وثمن الرئيس العليمي يثمن جهود مجلس التعاون وخاصة السعودية والإمارات في دعم الجيش الوطني، مشدداً على ضرورة بناء الجيش اليمني بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة .



كما شدد الرئيس العليمي على ضرورة بناء الجيش اليمني وفق أسس علمية ووطنية صحيحة، معرباً عن شكره للتحالف العربي والسعودية على دعمهما للحكومة والشعب اليمنيين.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ندعم حكومة الكفاءات السياسية التي تم تشكيلها وفق اتفاق الرياض، معلناً على إحياء كل من يقف بوجه الانقلاب والمشروع الإيراني.

فيما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من جميع اليمنيين الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة، قائلاً: سنمنع النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني، مؤكداً سنقف سدًا منيعاً بوجه الإرهاب.



كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على العمل على تحقيق مطالب اليمنيين دون استثناء أو تمييز، متعهداً بان الشعب اليمني بإنهاء الحرب وإخلال السلام.

وأفادت وسائل إعلام يمنية خلال الساعات القليلة الماضية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، خلال الساعات القادمة خطابا إلى الشعب اليمني، هو الأول له منذ توليه هذا المنصب.



وقال وزير الإعلام معمر الارياني في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يلقي كلمة الى أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج خلال الساعات القادمة على قناة اليمن الفضائية".



وكان الدكتور العليمي قد وُلي بموافقة كل الأطراف في منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي ضم في عضويته 7 قيادات من مختلف الطيف السياسي والعسكري في اليمن، بهدف تهيئة الظروف للحل السياسي.

