السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إفطار 8 رمضان 2022.. طريقة عمل البط المحشى

البط المحشى
البط المحشى

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات التي تحتار الكثير من ربات البيوت في تحضيرها خلال شهر رمضان، حيث يجب ان تتضمن المذاق الشهي والطاقة اللازمة لتعويض ما خسره الجسم خلال وقت الصيام.

ويعد البط المحشي من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، حيث يحظى بشعبية كبيرة خاصة في شهر رمضان، بجانب المحشي بكافة أنواعه، وفي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير البط المحشي.

مكونات البط المحشي:

بطة كاملة.

معلقة ملح وكمون وكزبرة ناعمة.

ملعقة كبيرة بهار مشكل وبابريكا.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

2/1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 حبة كبيرة بصل.

2 فص ثوم.

1 مقدار كبد وقوانص البط مقطع.

1 كوب أرز.

3 حبات من البطاطس.

طريقة التحضير:

أنثري قليل من الدقيق على البط مع الدعك جيدًا من الخارج والداخل، ثم إغسلي البطة وضعيها في مصفاة لتتخلص من الماء تمامًا. 

وفي طبق صغير ضعي الملح، الكمون، الكزبرة، البهار، البابريكا، الشطة، الهيل، القرفة والزنجبيل، قلبي لتختلط البهارات، وفي طبق عميق ضعي البطة أغمري البطة بكمية وفيرة من الماء المغلي،  وانتظري لعدة ثواني، ثم أخرجي البطة من الماء المغلي وضعي في صينية واسعة.

باستعمال قطعة من ورق المطبخ جففي البطة من الماء، وبعد ذلك توضع البهارات في داخل و خارج البطة.

وفي قدر متوسط الحجم سخني الزيت على نار متوسطة، أضيفي البصل والثوم، ويقلب لعدة ثواني ثم أضيفي الكبد والقوانص ويقلب حتى ينضج اللحم. 

يغسل الأرزعدة مرات، ثم انقعيه لمدة ١٠ دقائق، ثم يضاف على اللحم، مع عود القرفة وورق الغار، ومقدار ١ كوب من الماء، ويترك الأرز حتى يغلي، ثم يغطي القدر وتخفف النار.

إملئي تجويف البطة بكامل كمية الأرز، وأقفلي تجويف البطة بعود خشبي صغير.

أحضري كيس خاص لشوي الدواجن في الفرن، ويتم وضع قليل من الدقيق في الكيس، كما يوضع البطاطس، البصل والجزر في الكيس.

ضعي البطة فوق الخضروات، ثم أقفلي الكيس حسب التعليمات التي على العلبة، وباستعمال عود خشبي صغير إعملي عدة ثقوب في الكيس وضعي في صينية فرن واسعة.

ضعي البطة في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة، ثم خففي درجة حرارة الفرن إلى ١٧٠، دعي البطة تطهي لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا إلى أن تنضج تمامًا.

البط المحشي الخضروات وجبة الافطار طريقة تحضير رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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