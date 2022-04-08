الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كوب لبن وموزة واحدة على السحور تقي من العطش طوال فترة الصيام

السحور
السحور

هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها الصائمين أثناء الإفطار في شهر رمضان الكريم، ويجب تجنبها لكي ينعم الإنسان بصحة جيدة.

ونشرت الدكتورة نورا الترهوني أخصائي التغذية العلاجية، والسمنة والتخسيس على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" موقع تبادل المعلومات والصور والفيديوهات أخطاء يقع فيها الصائمين في شهر رمضان يجب تجنبها.

ونرصد في التقرير التالي أكثر الأخطاء الرمضانية

شرب العصائر مرتين بالأسبوع 

وقالت نورا أنه من الخطأ شرب العصائر يومياً، والصواب، هو مرتين بالأسبوع تكفي، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، وأضافت نورا أخصائي التغذية أنه من الخطأ شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور، والأفضل كوب ماء كل ساعتين، ويرجع السبب لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلائها بالطعام.

وأوضحت أنه من الخطأ ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة، والأفضل ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم، ويرجع ذلك لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.

مضغ الطعام يساعد على التحكم في الوزن

وأشارت إلى أنه من الصحيح مضغ الطعام ببطء، ويعود السبب لأن المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.

تناول الحلويات بعد ساعتين من الإفطار لتجنب الدوخة

وتابعت نور أن تتناول الحلويات مباشرة في الفطور خطأ، والصواب تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الإفطار، يرجع ذلك لتتجنب الدوخة والخمول، والاصابة بمرض السكري وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.

ولفتت نورا أنه من الغير صحيح تناول طعام يحوي على كميات من الصوديوم، والصواب  تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم، السبب يرجع  لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.

ووضعت روشتة للصائمين لتجنب أخطاء 

1 -   الموز غني بالبوتاسيوم وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.
 
２- موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.
 
３- قلل من الملح قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فأبشر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.

أفضل 9 مصادر للبوتاسيوم وقت السحور:

- الموز – الحليب – التمر.

- الأفوكادو – المشمش المجفف.

- الفستق – القرع – الفاصوليا.

- الكاكاو الداكن.

أسوأ اختيارات السحور:

كباب – بيتزا

معظم الوجبات السريعة – الأجبان

أفضل اختيارات السحور:

تمر - حليب - المشمش المجفف - خبز أسمر- موز - القرع.

يجب شرب كوب ماء كل ساعتين من الإفطار حتى يمنع الإمساك. 

الفطار العصائر الفطور ممارسة الرياضة الصائمين شهر رمضان شرب الماء وقت الفطور كوب ماء السحور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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