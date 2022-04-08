الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لافروف: التسويات التجارية مع أرمينيا بعملات أخرى غير الدولار

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، ضرورة أن تتم تسويات التجارة بين روسيا وأرمينيا بعملات أخرى، وليس بالدولار.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان في موسكو، اليوم، نقلته وكالة تاس الروسية: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين روسيا وأرمينيا مستوى 2.6 مليار دولار، ربما ينبغي أن (ننفذ التسويات) بعملات أخرى".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الرائد لأرمينيا، وقال: "حصة روسيا في التجارة الخارجية تتجاوز 30%. 

لاحظنا بارتياح أنه بعد الركود الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، تمكنا من إعادة دوران التجارة إلى مسار نمو مستدام العام الماضي".

قال لافروف إنه شدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرمني على أهمية تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

روسيا وأرمينيا موسكو وزير الخارجية الروسي لافروف

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