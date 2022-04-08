لافروف: التسويات التجارية مع أرمينيا بعملات أخرى غير الدولار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، ضرورة أن تتم تسويات التجارة بين روسيا وأرمينيا بعملات أخرى، وليس بالدولار.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان في موسكو، اليوم، نقلته وكالة تاس الروسية: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين روسيا وأرمينيا مستوى 2.6 مليار دولار، ربما ينبغي أن (ننفذ التسويات) بعملات أخرى".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الرائد لأرمينيا، وقال: "حصة روسيا في التجارة الخارجية تتجاوز 30%.

لاحظنا بارتياح أنه بعد الركود الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، تمكنا من إعادة دوران التجارة إلى مسار نمو مستدام العام الماضي".

قال لافروف إنه شدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرمني على أهمية تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.