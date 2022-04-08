الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: مستعدون لدعم مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد بلاده لدعم مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، بالعاصمة موسكو- إن "روسيا مستعدة للمساعدة في العمل الذي بدأ بين يريفان وباكو؛ فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعقد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان"، لافتا إلى أنه اتفق مع نظيره الأرميني على تنفيذ الاتفاقات الثلاثية حول التسوية بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع أرمينيا في مختلف القضايا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين موسكو ويريفان تشمل جميع القطاعات.
من جهته، قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، "إن روسيا لعبت دورا هاما في وقف الهجوم الأذربيجاني على منطقة قرة باغ"، معربا عن أمله في أن تواصل قوات حفظ السلام الروسية ضمان أمن وسلامة شعب قرة باغ.
وأضاف ميرزويان، أنه تم توقيع خطة للتعاون الدبلوماسي بين موسكو ويريفان للسنتين المقبلتين، متمنيًا تطور العلاقات الثنائية التي تحمل طابع الصداقة والشراكة الاستراتيجية.

وزير الخارجية الروسي لافروف روسيا

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