الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما هو الشكل الأمثل للعلاقة بعد الطلاق؟

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

"فاتن أمل حربي".. هذا الاسم الذي يضم تلخيصًا للحرب التي تخوضها عدد كبير من السيدات المطلقات على أبواب المحاكم وأسفل منصات القضاء في محاولة للحصول على بعض من حقوقهن وحقوق أطفالهم المسلوبة، من أكثر شخص يفترض به أن يحميها ويحافظ عليها وهو الأب.

هذا المسلسل والذي يضم شخصية سيف، الأب الذي يحاول الانتقام من طليقته في صورة الأطفال، لا يفترض أن تكون هذه هي طريقة التعامل بعد الانفصال، وإنما هناك عدد من القواعد الخاصة بالإتيكيت والتي يجب اتباعها في حين قرر الزوجان الأطفال ومن أجل مصلحة الأطفال أيضًا، نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "empowering parents":

التفكير في مصلحة الأطفال أولًا:
يجب أن يرفع الأبوين شعار المصلحة العامة للأطفال قبل كل شيء ويكون الأطفال هم الجهة التي نستند إليها ونفكر فيها قبل اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالحياة الزوجية.

 

عدم الحديث عن الخلافات أمام الأطفال:
يعتبر الطفل أن الأب والأم هو أصحاب المكانة الأفضل في حياته، لذلك لا يجب أن تتحول تلك المكانة عما يجب أن تكون عليه في عين الطفل، لا يجب أن يرى الطفل والديه في حالة خلافات وخناقات مستمرة فمن المهم أن تتم هذه الأمور بعيد تماما عن أعين الطفل الصغير، لكي يظل محتفظًا بالصورة المثالية التي يراها في ذهنه عن أبويه.

 

عدم الحديث بالسلب عن الطرف الآخر:
العلاقة بين الزوجين ربما تنتهي بالطلاق لكن العلاقة بين الأبناء والآباء لا تنتهي أبدًا ويظل الطفل محتاج إلى والديه طوال عمره على الأقل فيما يخص الاستشارة الخاصة بحياته فيما بعد، لذلك فإن قيام أي من الطرفين بمحاولة الإيقاع بالآخر أو بث الكره في قلب أي منهم من شأنه أن يؤثر بالسلب على الصحة النفسية للأطفال ويتسبب لهم في عقدة لا حل لها.

 

التواصل مع بعضكم البعض:

يحب أن يكون هناك لقاء دوري بين الأب والأم والأبناء حتى في حالة الطلاق، كي يشعر الطفل بأن هناك علاقة طيبة تربط جميع أفراد أسرته حتى لو لم يكونوا جميعهم في مكان واحد.

الحياة الزوجية الصحة النفسية السيدات اتيكيت الخلافات الزوجان العلاقة بين الزوجين السيدات المطلقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

شديد الحرارة على الصعيد.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»