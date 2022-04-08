الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تقترح بيلاروس دولة ضامنة للمعاهدة الروسية الأوكرانية

لافروف
لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن بلاده اقترحت أن تكون بيلاروس إحدى الدول الضامنة للمعاهدة الروسية الأوكرانية المستقبلية والآن يتم الاتفاق على جميع القضايا بما فيها الدول الضامنة.

وأضاف «لافروف» في تصريحات صحفية: «لا أريد الخوض في تفاصيل عملية التفاوض ومحتواها.. أريد فقط أن أقول إنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، يجب أن يكون الوضع المحايد غير التكتلي وغير النووي مصحوبا بضمانات».

وتابع لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية الأرمني: «جيران أوكرانيا يودون رؤية كل الدول المجاورة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن ضامنين للأمن، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي».

وقال: «لقد اقترحنا أن تكون جمهورية بيلاروس من بين هذه الدول الضامنة، والآن يتم الاتفاق على كل هذه القضايا، بما في ذلك النطاق الكامل للدول الضامنة. ونحن نؤيد أن تكون بيلاروس من بينها».

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف بيلاروس الدول الضامنة الجانب الأوكراني

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