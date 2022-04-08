الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 20 طن أسمنت مجهولة المصدر قبل حجبها بالإسكندرية

أسمنت
أسمنت

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 20 طن مواد بناء "أسمنت"، دون مستندات داخل مخزن دون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من مواد البناء مجهولة المصدر وبدون مستندات قبل حجبها بالاسواق لرفع سعرها.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 20 طن مواد بناء، عبارة عن "أسمنت"، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 33 طن مواد بناء "أسمنت وحديد تسليح"، دون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

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وائل لطفي

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