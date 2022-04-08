ضبط 32 مخالفة تموينية ببني مزار في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والتموين والطب البيطري والصحة والزراعة ومباحث التموين، حملة تموينية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية، بقري، (ساقولا، وأبو رجب، وبردونه، وأبو العباس وابطوجه)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر تنوعت ما بين، (نقص وزن، ومواصفات، وعدم نظافة الأدوات، وتبديد جزء من حصة الدقيق الاحتياطي، وتجميع دقيق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.