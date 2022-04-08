منها الإكسسوارات والترجمة.. أفكار لبدء مشروعات صغيرة بالمنزل لست البيت

تحلم كل ربة منزل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، أن يكون لها مشروع صغير يدر لها بالدخل وتعتمد عليه في توفير نفقاتها أو تدخر الأموال لها، وفيما يلي نصائح لبدء مشروع صغير.

و قالت الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، أن الحل لمشكلة البطالة بالنسبة للشباب سواء للرجال أو النساء هي بدء مشروع صغير برأس مال بسيط طالما هناك وقت وأن قادر على بذل مجهود للوصول إلى ما تريده، حيث تتميز المشروعات الصغيرة (بصغر حجم رأس المال المطلوب، عدد أفراد بسيط للعمل بها، ويمكن للأسرة الواحدة العمل بنفس المشروع، واستخدام المواد المحلية المتاحة).

وأضافت المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، أن هذه المشروعات تكون فرصة ممتازة لتنمية دخل المرأة داخل المجتمع حيث يمكن تحقيقها من خلال أفكار بسيطة ومطلوبة بالسوق، ومن مميزات بدء المشروع الصغير بالنسبة لست البيت إشغال وقت الفراغ، وزيادة الدخل، الرفع من الروح المعنوية، إعطاء الثقة بالنفس، توفير دخل خاص ويضمن لها التحرر الاقتصادي.

- أبرز المقترحات لمشروعات صغيرة

ومن مقترحات المشروعات الصغيرة بالنسبة لست البيت استغلال موهبها، رسم لوحات زيتية، رسم علي القماش والزجاج، وفي حالة أن السيدة تكون موهوبة ومحبة للرسم يمكنها إعداد ورش تساعد وتعلم الرسم.

وهناك فكرة مشروع أخرى وهي الخياطة من خلال شراء ماكينة خياطة أو كروشيه وهناك الكثير من السيدات محبات للخياطة والتطريز، والعمل بهذا المجال مناسب جدا، ومطلوب في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة ، كما أن فن الطهي وصنع الحلوى من المشروعات الجيدة للغاية لست البيت، كما أن هناك فكرة مشروع عمل الإكسسوارات اليدوي، والترجمة المنزلية في حالة إتقان لغة معينه، واستضافة الأطفال مقابل مبلغ شهري.

- أهم التحديات التي تواجه هذه المشروعات

ولكن أهم التحديات التي تواجه المشروعات المنزلية :