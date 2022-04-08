الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. افتتاح فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في الدول الإسلامية

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022، كما تعلن عن إطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثي التي ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الإسلامى، في التاسعة مساء الأحد 10 أبريل على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

وقالت عبد الدايم، إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة للوطن، مشيرة إلى أنه يدعم ويكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الإيسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تعميق الأواصر وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الانسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع، مضيفة أنه تم إعداد أجندة فعاليات إبداعية بمشاركة جميع الهيئات والقطاعات تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

يتضمن الحفل افتتاح معرض بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، فيلم تسجيلي بعنوان "القاهرة " من انتاج قصر للسينما تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، معرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أوبريت "هنا القاهرة" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات والحان محمد مصطفى ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفى.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي

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