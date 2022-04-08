مقتل 30 وإصابة 100 فى هجوم صاروخى روسى على محطة قطارات بأوكرانيا

قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب ما يربو على 100 في هجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرقي البلاد، اليوم الجمعة، بينما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.

وذكرت الشركة أن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك، تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية.

وقالت في بيان: "ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية"، وأضافت في وقت لاحق: "قُتل أكثر من 30 شخصًا وأصيب أكثر من 100 في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك".

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة المعلومات، ولم تعلق روسيا بعد على أنباء الهجوم وعدد الضحايا، وتنفي موسكو استهداف المدنيين منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال أفلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ.

وتابع: "الفاشيون الروس يعرفون جيدا أين كانوا يصوبون وماذا يريدون؛ أرادوا بث الذعر والخوف وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين".

ونشر كيريلينكو صورة على الإنترنت لعدة جثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى، فيما ظهر رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية بجانب الجثث.

وأظهرت صورة أخرى خدمات الإنقاذ وهي تتعامل مع حريق فيما يبدو وسط تصاعد سحابة من الدخان الرمادي في الهواءو ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور على الفور.

كان رئيس السكك الحديدية الأوكرانية قد أعلن عن أن ثلاثة قطارات تقل من تم إجلاؤهم في المنطقة، أمس الخميس، توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديدية.

ويقول المسئولون الأوكرانيون إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا المعروف باسم دونباس.

وتحث السلطات المحلية في بعض المناطق المدنيين على المغادرة إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا نسبيًا.