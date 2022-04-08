الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الساسو» بـ35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

دواجن
دواجن

تباينت أسعار الدواجن بالمزرعة والسوق المحلي اليوم الجمعة 8-4-2022، بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء.

وتتغير أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء على حسب الشركات المنتجة لها، حيث تتراوح أسعارها بين 36 و35 جنيهًا، وذلك على اختلاف أنواعها.

أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالسوق المحلي، حيث سجلت في المزرعة 36 جنيهًا للكيلو منها.

أسعار الدواجن الحمراء في المزرعة

بينما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» استقرارًا، عند سعر 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت البلدي 2.75 جنيه.
سجل سعر الكتكوت الساسو 3 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الأبيض 6.10 
أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 43 جنيهًا.
ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 28 جنيهًا.
في حين سجل سعر كيلو البط المولار 35 جنيهًا.

أسعار فرخ البط

بلغت القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 10.5 جنيهات.
كما سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 2.70 جنيه للواحد.
وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 10 جنيهات
وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 60 جنيهًا.

أسعار الرومي

وشهدت أيضًا أسعار الرومي الأبيض لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) سعر 35 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الرومي البرونزي لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) 45 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الدواجن البيضاء اسعار الدواجن البيضاء اليوم أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الجمعة سعر الكتكوت الساسو سعار الدواجن البيضاء اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب