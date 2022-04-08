«الساسو» بـ35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تباينت أسعار الدواجن بالمزرعة والسوق المحلي اليوم الجمعة 8-4-2022، بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء.

وتتغير أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء على حسب الشركات المنتجة لها، حيث تتراوح أسعارها بين 36 و35 جنيهًا، وذلك على اختلاف أنواعها.

أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالسوق المحلي، حيث سجلت في المزرعة 36 جنيهًا للكيلو منها.

أسعار الدواجن الحمراء في المزرعة

بينما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» استقرارًا، عند سعر 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت البلدي 2.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 3 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 6.10

أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 43 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 28 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 35 جنيهًا.

أسعار فرخ البط

بلغت القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 10.5 جنيهات.

كما سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 2.70 جنيه للواحد.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 10 جنيهات

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 60 جنيهًا.

أسعار الرومي

وشهدت أيضًا أسعار الرومي الأبيض لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) سعر 35 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الرومي البرونزي لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) 45 جنيهًا للكيلو