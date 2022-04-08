«القوى العاملة»: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. ورفع الإيقاف عن 3

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة إلحاق عمالة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، إن الشركة التي تم إيقافها هي، "عيون مصر"، ترخيص رقم (991)، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

وقال الوزير، إن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: "أبراج المملكة" ترخيص رقم (925)، وشركة "المنوفية" (منتصر يوسف سابقا) ترخيص رقم (1056)، وشركة "زهرة" ترخيص رقم (245) .

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

وعلى جانب آخر، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا حول ما نفذته مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط خلال مارس الماضي، حيث تم تعيين 662، منهم 5 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1097 شاباً، كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 92 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية فتشت على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 110 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وعمل 26 حملة تفتيشية، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا، ومصنع النيل للأعلاف بكفر سعد، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.