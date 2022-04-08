أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضراوات اليوم تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي باستثناء بعض الأصناف، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

سعر الطماطم بين 9: 12 جنيها للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 1: 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 3: 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 1.5: 4 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 9: 15 جنيهًا للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5: 9 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 6: 8 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 12: 13 جنيهًا للكيلو (شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 14: 18 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6: 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 13: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 13: 20 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 11: 13 جنيهًا للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 6: 7 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 5: 8 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3: 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5: 3.5 جنيه للكيلو (شوال - قفص).

أسعار الثوم من 3.5: 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5: 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2: 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3: 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 40: 60 جنيهًا

أسعار ورق عنب بلدي 40: 50 جنيهًا

أسعار الكرات 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات).

أسعار الخس 10: 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 3.5: 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5: 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر القرنبيط 3: 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5: 6 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 3: 4 جنيهات (6 ربطات).

شبت 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 40: 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطات).

سعر قرع عسل 18: 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).