الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 1576 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كوفيد -19

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 1576 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 1323 في اليوم السابق.
 وقالت اللجنة إن 1540 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1284 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 22648 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 21784 في اليوم السابق، بينما سجلت مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني 30398 إصابة جديدة بدون أعراض و 824 إصابة مصحوبة بأعراض يوم أمس الخميس.
 

كانت المدينة قد سجلت 19660 إصابة بدون أعراض و 322 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

 

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