المغرب واسبانيا يعتزمان وضع خارطة طريق دائمة لتعزيز علاقات التعاون بينهما

يعتزم المغرب وإسبانيا وضع خارطة طريق دائمة وطموحة تتضمن مجموعة من العناصر التي تشمل مختلف أوجه التعاون الثنائي.

وذكر بيان مشترك أن ” زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية “.



وأضاف البيان المشترك الذى تم اعتماده فى ختام المباحثات التى اجراها العاهل المغربى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بان خارطة الطريق الجديدة تتضمن مجموعة من العناصر سيتم بموجبها معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الاحادية أو الأمر الواقع. كما سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

وأكد البيان المشترك أنه من بين العناصر التي تضمنتها خارطة الطريق، إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات

واوضح البيان انه سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول ادارة المجالات الجوية.



واشار البيان الى انه سيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة حيث سيجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا.

من جهة أخرى، سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح خطة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة، كما سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.

وسيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا، كما سيشكل مجال التربية والتاهيل المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة.حيث، سيتم تكوين فريق عمل متخصص.



واضاف البيان بأنه سيتم تعزيز التعاون الثقافي. حيث سيتم تكوين فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.

وأكد البيان على أنه سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل الجديدة أو القائمةبالفعل للاجتماع رفيع المستوى. كما سيبدأ البلدان في التواصل حول تحديث معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

واوضح البيان ان الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس سيقومان بتعيين لجنة مكلفة بالعمل على تنفيذ هذا البيان، خلال 3 أشهر