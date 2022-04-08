صدور المجموعة القصصية "إذا رجت الأرض" عن سلسلة الكتاب الأول

ضمن سلسلة الكتاب الأول، والتي يصدرها المجلس الأعلي للثقافة، صدر حديثا ديوان شعري بالعامية المصرية تحت عنوان "وسوسة شيطان" للشاعر عارف مصطفى.

ويضم العديد من القصائد الجيدة التي تؤكد تمكن الشاعروامتلاكه لأدواته، وهذا ما يعكسه أسلوب الشاعر وصوره الشعرية المتلاحقة في العديد من هذه القصائد، التي تتسم بالطابع الإنساني.

كما أن الشاعر عارف مصطفي في ديوانه “وسوسة شيطان”، يحتفي بالمجازات بأنواعها احتفاءً ظاهرًا. تتعدد مستويات الدلالة بتعدد المجازات الشعرية. التناسق الدلالي والانسجام اللغوي جزءان لا يتجزآن من بناءٍ محكم لرؤية فنية شفافة.

ــ وصدور المجموعة القصصية "إذا رجت الأرض"

في سياق متصلو وعن سلسلة الكتاب الأول أيضا، صدرت المجموعة القصصية "إذا رجت الأرض" من تأليف الكاتب إسماعيل فتح الباب.

وتضم المجموعة القصصية "إذا رجت الأرض"، للكاتب إسماعيل فتح الباب، اثنتي عشرةَ قصة، وقد تعددت أفكار المجموعة القصصية، والتزمت بإبراز المعاناة الإنسانية للمهمشين في الحياة، والتعبير برهافة عن آلامهم، وصيغت بطريقة جذّابة تُحرك الفكر، وتثير التأمل لدى القارئ، وحاول القاص أن يقدم فكرة جيدة، ونجح في المعالجة الفنية مع الطموح لإنتاج نصوص متميوة فيها بصمة كاتبها.

تتعدد أفكار المجموعة القصصية “إذا رجت الأرض”، للقاص إسماعيل فتح الباب، وألتزمت بإبراز المعاناة الإنسانية للمهمشين في الحياة، والتعبير برهافة عن آلامهم، وقد صيغت بطريقة جذابة تحرك الفكر، وتثير التأمل لدي القارئ.

ــ ديوان "مافيش دوا للعاشقين"

كما طرحت سلسلة الكتاب الأول، والتي يصدرها المجلس الأعلي للثقافة، ديوان شعري آخر تحت عنوان "مافيش دوا للعاشقين"، من تأليف الشاعر ياسر العبد.

ويضم ديوان "مافيش دوا للعاشقين"، للشاعر ياسر العبد. ثلاثًا وثلاثين قصيدة من الشعر العامي، يستفيد أغلبها من تراث العامية المصرية، وتتنوع القضايا التي يتناولها، وإنغلبت قضايا الذات على معظم القصائد، ما يمثل ميزة نسبية للديوان، ومن هذة القصائد نذكر: وطنى ورمضان كريم والحلم وقطر السكة الحديد وقلب طفل والله يسامحك يا منسى، أماةبالنسبة للغة في هذا الديوان مجازية، وفي الوقت نفسه إشارية يلعب الراوي على الأدوار المتعددة التي تُقدم في كل حركة مزيدًا من المستويات المعنوية.

وجدير بالذكر أن سلسلة الكتاب الأول، جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور على الشيخ و سكرتارية تحرير سها صفوت.



