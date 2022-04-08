الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البعثة الأوروبية»: نلتزم الحياد ولا نتدخل فى سير الانتخابية النيابية اللبنانية

لبنان
لبنان

 أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية، عضو البرلمان الأوروبي، جيورجي هولفيي، على اعتماد مبدأ الحياد والالتزام بمراقبة العملية الانتخابية دون أي نوع من التدخل فيها.

وأضاف "هولفيي" - عقب لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي- أن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي ترتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية.

وأوضح أن خبرات البعثة ترتكز على عمليات مماثلة في أكثر من 15 دولة أوروبية، مؤكدًا أنه سيواصل جولاته ولقاءاته مع المسؤولين السياسيين والأحزاب وسائر القوى اللبنانية للتعرف عليها وتعريفها بمهمة البعثة المحددة بمراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 15 مايو المقبل.

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