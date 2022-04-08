الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العائدون».. لماذا تحاول الجماعات الإرهابية دائما استهدف مصر؟

العائدون
العائدون

تتناول الأحداث الجارية من مسلسل "العائدون" الذي يعرض على شاشة "دي إم سي"، محاولة جديدة من الجماعات الإرهابية لاستهداف إحدى مؤسسات الدولة، معتقدين أنه بذلك يمكنهم العودة إلى الحكم والخلافة مرة أخرى.

وتدور الأحداث عن محاولة التنظيم الإرهابي "داعش" في تنفيذ مخططات إرهابية، واستهداف مصر ومؤسسات الدولة، في الوقت الذي يتصدى الأمن المصري من إحباط مخططاتهم التفجيرية، والقبض على العناصر الداعشية والإرهابية.

وتمكن الإخوان من الوصول إلى حكم مصر في عام 2012، ومن ذلك الوقت وقد تمدد موجات الإرهاب وتوغلت في البلاد، بهدف السيطرة على كل مقاليد الحكم والسلطة في الدولة وأخونتها.

وانبثقت من الجماعة الإخوانية العديد من العناصر الإرهابية، وتعددت الجماعات الإرهابية التي حاولت استهداف مصر ومؤسساتها، والتي جاء في مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، حين وصلوا للحكم عام 2013.

وبعد تولي القياة السياسية الحالية حكم البلاد في يونيو 2013، حاولت الدولة جاهدة والقوات المسلحة التصدي للكل العناصر الإرهابية وإحباط جميع المحاولات الإرهابية التي حاولت تدمير البلد ومؤسساتها.

وبالفعل كثفت الدولة المصرية بقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية دورها في التصدي للجماعات الإرهابية حتى نجحت الدولة فى توجيه ضربات استباقية قضت على التنظيمات الإرهابية واللجان النوعية للجماعة.

أيضًا ساهم الوعي الجماهيري وانحياز القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية في القضاء على الإرهاب والتي كان يعد واحدًا من أهم الركائز لمكافحة الإرهاب فى مصر، وذلك من خلال قيادة سياسية حكيمة استطاعت اعتماد بعض الاستراتيجيات للانتصار على تلك القوى الغاشمة.

وتناولت الحلقة الماضية فى مسلسل "العائدون" محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات الوصول إلى مكان الدواعش الذين قدموا من الخارج إلى مصر، ورصدوا عبر كاميرات المراقبة في وسط القاهرة، وتأكدوا من مخطط استهداف دار القضاء العالي.

يعرض مسلسل "العائدون" حصريًا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى– جوهر".

تدور أحداث المسلسل التي تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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