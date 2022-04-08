الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 240 طن مخلفات وتطهير 23 منشأة في طنطا بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في رفع الإشغالات والمخلفات إلى جانب استمرار أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات بحي أول طنطا من شوارع سكة سيجر ، عمر زعفان ، كفر عصام  ودوران النادي كما تم رفع 3 إعلانات مخالفة بدون ترخيص، ورفع 23 حاجزا خرسانيا.

كما شهد مركز ومدينة طنطا تطهير 23 مسجد ومنشأه حكومية، و تحرير 28 محضر إشغال طريق، و رفع كافة الإشغالات بمنطقة كورنيش الإستاد، ورفع 240 طن قمامة بواسطة الوحدات ومتعهدي رفع القمامة، كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق 3 كافيهات، وغلق ورشة، ومصادرة 18 كرسيا و3 طاولات، ومصادرة 7 شيش، وتحرير 5 محاضر نظافة والقيام بحملة نظافة مكبرة في شارعي حسن رضوان والمتحف .

وفي السياق ذاته قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بالقيام بحملة نظافة مكبرة على طرق ( المحلة - شبرا بابل، الطريق الدائري وطريق المحلة- مصيف بلطيم) إلى جانب تكثيف الحملات في قرى طنباره، صفط تراب، محلة حسن، منشأه الأمراء ، ميت الليت هاشم، محله أبو علي، بلقينا ، سامول، البنوان ،عزبة ابو وافي ، بشبيش عزبه قسم ثاني الهياتم ، طريق المحلة - دمرو ، كما تم تطهير ترعتي القراطنة والبيطان ورفع نواتج التطهير بالوحدة المحلية لقرية العامرية.

رفع سوريا مخلفات وتطهير التزام منشأت طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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