الكبير أوي6 الحلقة 6| «مربوحة» فريسة سهلة في مواجهة مقالب أبناء الكبير (فيديو)

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 6، بمقالب ولاد الكبير في “مربوحة” زوجة أبيهم، والتي كادت تتسبب في اشتعال النيران بالمنزل.

وتوالت المقالب التي تعرضت لها زوجة الكبير، فقد ظهرت “مربوحة” وهي تجلس في غرفة جوني ابن الكبير، ليقدم لها “علبة شبسي” لتفاجأ بثعبان يخرج في وجهها، وتخرج من الغرفة لتفاجأ بخدعة جديدة وتسقط على الأرض بسبب “البلي”، لتفاجأ بمقلب ثالث وتسقط على درجات السلم.

واشتملت الحلقة على مجموعة من الجمل الكوميدية، مثل:" مهما كانت مرات أبوك كيف أمك"، “الكبير مربناش على الحاجات دي”، “هي صغيره ومبيناش من الأرض بس كبيرة في السن”، "متهلفطش بالكلام إنت كنت ماشي زين".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يعرض مسلسل الكبير الجزء السادس للنجم أحمد مكي عبر شبكة قنوات ON يوميا في رمضان في تمام الساعة السادسة وثلث مساءََ، ويعاد في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

مسلسل الكبير أوى من بطولة أحمد مكى وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبو حجاج، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.