الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا فى «نيل حلوان»

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل في مدينة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، والتى تمكنت من انتشال جثمان الشاب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب، بالسباحة لقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الانقاذ النهري انتشال جثمان شاب غرق ا نهر النيل حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيليين في حادث إطلاق النار بتل أبيب

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها