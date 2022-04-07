انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا فى «نيل حلوان»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل في مدينة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، والتى تمكنت من انتشال جثمان الشاب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب، بالسباحة لقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.