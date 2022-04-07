محافظة القاهرة تفتتح معرضًا للحرف التراثية والأعمال اليدوية بباب الشعرية

افتتحت محافظة القاهرة اليوم معرضًا للحرف التراثية والأعمال اليدوية بباب الشعرية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة؛ للحفاظ عليها خاصة فى ظل تسجيل القاهرة كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

يُذكر أن المعرض المقام على مساحة 400 متر سيستمر لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت ويضم أكثر من 40 عارضًا، أتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة والمستمرة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 261.500 طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية (كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الاحتكار والبيع فى السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين؛ استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وحلول شهر رمضان، أو السلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار اللواء الدكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين أن حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 51.450 طن دقيق و9.600 طن نخالة دقيق، و28.500 طن أرز، و35.900 طن سكر، و10.500 طن فول، و 32.920 طن زبدة، و 4.376 طن قمر الدين، و4 طن لوبيا، و5 طن عدس أحمر، و5.50 طن ذرة صفراء، 7.200 طن تمر هندي، و2.700 طن جوز هند، و7.500 طن كاكاو، 8 طن لبن بودرة، 11.500 طن مشروبات سريعة التحضير، و10 طن سميد بسبوسة، و15 طن شراب جلوكوز، و4.700 طن نشا، و7.80 طن مكرونة، و9.35 كجم كمبوت خوخ، و200 كجم تمر، و750 كجم طحينة، بالإضافة إلى 3780 علبة تونة، و15000 علبة فول مدمس، 33500 زجاجة زيت، و63.200 علبة صلصة وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.