الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بحلوان

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق بين الجبلين امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث فيما انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث. 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي طريق بين الجبلين بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

4 أشخاص حادث تصادم سيارتين حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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