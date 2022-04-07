الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: نتفاوض مع روسيا لمنع تكرار أحداث «بوتشا»

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده تواصل التفاوض مع روسيا "لمنع تكرار المزيد من أحداث بوتشا".

ودعا كوليبا - في تصريحات صحفية نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - المجتمع الدولي مرة أخرى إلى زيادة الضغط على روسيا، مضيفاً أنه طالما استمرت الحرب فلا يمكن اعتبار العقوبات فعالة بشكل كامل.

وقال كوليبا إن مواقف كل طرف في المفاوضات الدبلوماسية "ستحدد من خلال نجاحات الجيوش المعنية وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا"، مشيراً إلى أن "هذين هما المعياران الرئيسيان اللذان يعززان موقفنا أو موقفهم".

وزير الخارجية الأوكراني روسيا العقوبات المفروضة

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