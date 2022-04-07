الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس الضارة في رمضان 2022

أضرار أشعة الشمس
أضرار أشعة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة الغير متوقعة في القاهرة وباقي المحافظات، تستمر عمليات البحث بشكل مكثف على محرك “جوجل” من قبل المواطنين من كافة المحافظات عن نصائح تجنب أضرار أشعة الشمس.

 أضرار أشعة الشمس الضارة في رمضان

حيث أننا في الوقت الحالي نعاني من أشعة الشمس التي تسبب الجفاف لدى البعض خصوصاً أننا في شهر رمضان الكريم، الذي نشعر فيه بالعطش الشديد، ولكننا يجب أن نتجنب ضربات الشمس المؤذية وأيضاً الجفاف لأننا في الوقت نشرب كمية قليلة من الماء بسبب الصيام.

ولذلك تستعرض “الدستور” في تقريرها المفصل عن كافة المعلومات التفاصيل التي يبحث عنها المواطن المصري من كافة أنحاء محافظات مصر عن نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس.

 

نصائح تجنب أضرار أشعة الشمس الضارة في رمضان

تزامناً مع صيام شهر رمضان المعظم يحل علينا فصل الصيف بشكل غير متوقع، من حيث ارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء محافظات مصر، لذلك يجب عليك اتباع تلك النصائح الهامة حتى تتجنب الجفاف وأضرار أشعة الشمس، وهي كالتالي:

1 - يجب عليك استخدام كريم واقي للشمس حتى يحمي جلدك من الالتهابات وحرقة الشمس.

2 - تجنب السير المباشر تحت أشعة الشمس، ويجب عليك اختيار أماكن الظل.

3 - يجب عليك أن تكثر من شرب المياه لتعويض السوائل المفقودة في الجسم عن طريق العرق.

4 - احرص على ارتداء النظارات الشمسية لتحمي عينيك من أضرار أشعة الشمس والتي تعكس الأشعة الفوق البنفسجية، ولا تنسى أن ترتدي القبعة لتحمي رأسك من ضربات الشمس، وأن ترتدي الملابس فاتحة اللون مثل اللون الأبيض، حتى تتجنب أضرار أشعة الشمس.

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وفي نهاية موضوعنا، لا شك أن أشعة الشمس مصدر للدفء وتعطي الجسم إفادة كبيرة مثل تقوية العظام وتمد الجسم بالنشاط، وغير ذلك تحفز أشعة الشمس في إفراز هرمون السعادة والحيوية ومضادة للاكتئاب وهو “السيروتونين”.

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ويجب أن لا ننسى أن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة يمكن أن تسبب في حروق للجلد وغير ذلك التهاب حرق البشرة سيسبب بإسمرار وعدم توحيد لون البشرة.

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وائل لطفي

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