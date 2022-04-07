المغرب: 80 إصابة جديدة دون وفاة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، عن تسجيل 80 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و806 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل - التي جرت، عقب إجراء 5875 من الفحوصات الجديدة - بلغ 11 مليونا و320 ألفا و441، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

أضاف البيان، أنه لم تسجل أي وفاة واحدة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد الإجمالي في 16 ألفا و61 حالة، بينما جرى تسجيل 51 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و146 ألفا و993 حالة.