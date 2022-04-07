شباب كفر الشيخ تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم

نظمت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ممن يحفظونه كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، يخضع المشاركون للتحكيم من قبل مشايخ هيئة الأوقاف ضمن فاعليات المسابقة بمراكز الشباب، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة وتكريمهم، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد، موضحاً يحتفظ شهر رمضان بمظاهر والتحديات تفرض طابعا خاصا على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، التي تعد ملتقى للأسر المصرية، ومنها المسابقات الدينية.

ومؤخرًا، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، يتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، انواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهي الخلوي، إدارات الأزمات والكوارث.

وأوضح محروس، تم بمراكز شباب الحامول استضاف مركز شباب القليعة سبعة مراكز شباب وهي: "مركز شباب الحلافي - مركز شباب الكفر الشرقي - مركز شباب القليعة - مركز شباب المناوفة - مركز شباب مدينة الحامول - مركز شباب شرق البنوان - مركز شباب السحايت"، كما أقيمت الدورة التدريبية بمراكز شباب دسوق بمشاركة مراكز شباب "كفر مجر - محلة دياي - الصافية - دمنكة - محلة أبوعلى - منية جناج"، هذا وقد شارك شباب جوالة سيدى سالم من مراكز شباب "كفر تيدا - الورق - آصف - أحمد سليمان - بوريد -المفتي - الربايعة".