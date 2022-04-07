الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبلة سينمائية تسببت في غضب خطيبها.. أبرز تصريحات سهام جلال النارية

سهام جلال
سهام جلال

أثارت الفنانة سهام جلال، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها النارية التي صرحت بها في أحد لقاءاتها التلفزيونية على شاشة mbc مصر، مما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، وترصد “الدستور” أبرز تصريحات سهام جلال النارية.

 

سهام جلال 

تحدثت الفنانة سهام جلال عن والدها ومهنته مؤكدة إنها لم تخفي هذا الأمر يومًا، قائلة: “أبويا رجل صعيدي يعمل تاجر خردة، واتجوز 5 مرات، وعقدني في الجواز”.

وعن أجرها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أكدت سهام جلال أنها لم تتلقى أجر عالي نظرًا لانخفاض قيمة الأجور وقتها قائلة: “اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنيه، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي أدوار إغراء كثيرة”.

 

قبلة سينمائية تتسبب في غضب خطيب سهام جلال

قالت سهام جلال إن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية تسبب في مشكلة كبيرة بينها وبين خطيبها السابق بسبب قبلة سينمائية قائلة: “خطيبي حضر الافتتاح هو وصديقه، ولجأت للفنان محمد هنيدي لينقذني من هذا الموقف، ونصحني بالجلوس في مكان وخطيبي في مكان آخر وهو سيراقبه عندما يأتي المشهد، وعند عرض مشهد البوسة اختبأت تحت الكرسي، وعندما سألت هنيدي عن موقف خطيبي، قال لها: ساب الفيلم ومشي”.

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وتابعت: “عندما ذهبت إلى المنزل أصريت على مصالحته خاصة وأنني كنت مضطرة وقتها للموافقة على هذه القبلة، وبعد شهرين من المواصلة في صلح خطيبي عدنا مرة أخرى لبعضنا لبعض، حيث كانت تربنا علاقة حب قوية”.

ندم سهام جلال بطلب المساعدة من أمير كرارة 

كشفت سهام جلال خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" أن هناك عدد من الفنانين طلبت منهم العمل، وكان من ضمنهم الفنان أمير كرارة، مؤكدة أنها تربطها علاقة صداقة منذ زمن، وطلبت منه المساعدة في الحصول على عمل ولكن لم يحدث شيء، لأنه لم يرد عليها مرة أخرى على الهاتف المحمول، وأكدت أنها نادمة لأنها اتصلت به، مردفة: "ندمانة لأن أنا عزيزة النفس ما بعملش مكالمات دي كتير، عملتها لتلاتة في حياتي وما عملتهاش تاني طبعاً".

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وأكدت سهام أنها اتصلت بأصدقائها وطلبت منهم أن يساعدوها بأعمال، ولكنها لم تتلق جواباً قائلة: “ما حدش بيجيب لحد حاجة، ما حدش بيساعد حد بس أنا بعمل اللي عليّ لأني ربنا أمرني إني أسعى وأكلم الناس وده مش عيب، وما يقللش مني إن أنا أكلم زميل أو مخرج علشان الشغل لأن ده شغلي”.

سهام جلال تصريحات سهام جلال صعيدي في الجامعة الأمريكية الفنانة سهام جلال أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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