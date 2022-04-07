تقسيم الوجبات.. 4 طرق للتغلب على «الإمساك» في رمضان

يعتبر الإمساك من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تصيب الكبار والصغار، كما أن الإصابة به في شهر رمضان المبارك، هي مشكلة إضافية، فكيف يمكن التخلص منه في حين أنه لا يوجد سبيل إلى تناول أي من أنواع الطعام أو الأدوية، خلال ساعات النهار.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتعامل عند الإصابة بالإمساك أو للوقاية منه وذلك بحسب ما ورد في موقع "health":

احرص على تناول طعام غني بالألياف:

تعمل الألياف على تحسين حركة المعدة ومن ثم التخلص من الآثار المترتبة على الشعور بالإمساك كما أنها تعمل أيضا على الوقاية من الإصابة به، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الطعام الغني بالألياف ويتوافر ذلك بشكل كبير في الخضروات، لذلك يمكن أن نعتبر أن وجود طبق السلطة على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك أمرًا ضروريًا للغاية.

تقسيم الوجبات:

الشخص المصاب بالإمساك أو الإسهال، إذا ما تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة فإنه بذلك يقوم بعملية ضغط على المثانة، مما يؤدي إلى شعوره بالألم جراء عدم قدرته على دخول الحمام، لذلك من المهم على الشخص الذي يعاني من الإمساك تحديدًا أن يقوم بتقسيم الوجبات ولا يتناولها دفعة واحدة، فهذه الطريقة من شأنها أن تحميك من الإصابة بالإمساك أو الحد منه في حالة ما إذا كنت مصاب به بالفعل.

لا تتناول وجبات دسمة:

تزيد الوجبات الدسمة من عملية الشعور بالألم، لأن الوجبات الدسمة في الغالب تكون الفائدة الصحية منها قليلة ومن ثم تريد أن تجد سبيلا للخروج، وهو ما لا يستطيع الشخص المصاب بالإمساك فعله، لذلك احرص على تناول وجبات خفيفة والابتعاد عن الوجبات الثقيلة على الأقل في فترة الإصابة بالإمساك.

الأسماك طعام مهم:

تتجلى أهمية تناول الأسماك في الفترة التي تشعر فيها بالإمساك، أو للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل عام، حيث أثبتت الدراسات العلمية إن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الأسماك تقل فرص إصابتهم بالإمساك وتتحسن عملية الهضم لديهم، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الأسماك على الأقل في الفترة التي تشعر فيها بالإمساك.