الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق وابنه صدمتهما «تريلا» بمنشأة القناطر في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

لقي سائق وابنه مصرعهما، أثناء استقلالهما سيارة "سوزوكي"، إثر اصطدام  سيارة نقل "تريلا" بهما، بإحدى طرق منشأة القناطر في الجيزة.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بإحدى الطرق التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن سيارة نقل "تريلا"، اصطدمت بسيارة "سوزوكي" يستقلها "أحمد.ح"، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

سائق وابنه مصرعهما سيارة سوزوكي سيارة نقل منشأة القناطر الجيزة

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