تحرير 250 محضرًا خلال شهر في سوهاج

حررت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية 250 محضرًا لمخالفات مرافق خلال شهر، كما تم ضبط 4558 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على حرم الطرق، ومنع العشوائيات.



من جانبه، أوضح العميد شادي عبداللطيف رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام، و43 محضر عدم حمل شهادة صحية، و44 محضر بائع متجول دون ترخيص، و236 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، وضبط 11 منشأة دون ترخيص بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة.