الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«لو فاتك التريند».. «مربوحة» و«العائدون» في صدارة البحث

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية، تصدر العديد من الشخصيات والأحداث والأعمال الفنية، عمليات البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض “الدستور” أبرز الأحداث التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

تفاصيل وأحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون

تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل “العائدون” للنجم أمير كرارة، والذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة dmc الفضائية، عمليات البحث. 

لمعرفة التفاصيل 
https://www.dostor.org/4051343

فرض إجراءات جديدة على الحسابات الحكومية الروسية 

أعلن تويتر أنّه فرض على الحسابات الحكومية الروسية إجراءات جديدة ترمي للحدّ من انتشار الدعاية الرسمية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة تفاصيل الخبر 
https://www.dostor.org/4050107

تصدرت واقعة وفاة معلمات مصريات في عمان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن أن النقابة ستخاطب وزارة الخارجية وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ لضمان حصول أسر المعلمات المتوفيات في حادث سير بمسقط على حقوقهن في أسرع وقت.

وأكد أن النقابة ستتابع مع السلطات المختصة حصول أسر المعلمات على حقوقهن المالية والأدبية.

لمعرفة تفاصيل الخبر

https://www.dostor.org/4051531


تصدر الفنانة رحمة أحمد محركات البحث على "تويتر"

https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF?t=cRuWbATCqp1T-0eApuoReA&s=09

تصدر أيضا هاشتاج المرأة الكهربائية المثيرة وهو الافيه الذي ظهر في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بالأمس، وأثار ضجة كبيرة على “فيسبوك”.

لمشاهدة التغريدات
https://twitter.com/search?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%22&vertical=trends&t=7k_oW2Z2tB94FA-f9z0gWQ&s=09

شهر رمضان مواقع التواصل المالية اجراءات خلال فيس فيس بوك

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