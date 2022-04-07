السيطرة على حريق مخلفات زراعية داخل منزل بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخلفات زراعية بأحد المنازل بقرية منشأة الكرام في شبين القناطر، دون خسائر بشرية أو إصابات أو فى الممتلكات، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث وفحص العقار الذي شب به الحريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل فلاحي بشبين القناطر.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالفحص تبين نشوب الحريق في كمية من المخلفات الزراعية في مكان الحريق، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية أو إصابات أو وصول النيران للمنقولات داخل المنزل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.